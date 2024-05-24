Москва, 24 мая, 2024, 14:01 — ИА Регнум. 1 июня в Московском городском гольф-клубе в рамках спортивных игр ПМЭФ’24 пройдет IV Radio Monte Carlo Golf Cup. Организатором делового события выступает «Русская медиагруппа». Мероприятие ежегодно предваряет Петербургский международный экономический форум. Деловая программа Radio Monte Carlo Golf Cup будет посвящена психологии инвестиций.

Афиша IV Radio Monte Carlo Golf Cup

В рамках мероприятия состоится профессиональный турнир по гольфу на Кубок радио Monte Carlo. Формат турнира — индивидуальный строук-плэй с учетом гандикапа.

В турнире смогут принять участие спортсмены старше 21 года, зарегистрированные в Ассоциации гольфа России с действующим гандикапом.

Важной частью Radio Monte Carlo Golf Cup станет деловая сессия. Проект основан «Русской медиагруппой» в рамках направления Creative & Business. Он объединяет спорт, музыку и бизнес, где холдинг создает поле для взаимодействия представителей разных индустрий.

Модератором дискуссии «Психология инвестиций: эффективные стратегии для достижения успеха» выступит директор по развитию «Русской медиагруппы» Екатерина Касперович, а гостями станут инвесторы, трейдеры, представители разных направлений бизнеса и специалисты в области психологии. Спикеры обсудят актуальные тренды фондового рынка, а также рассмотрят финансовое поведение различных групп инвесторов и основные стратегии успеха на рынке.

Профессиональные спортсмены-гольфисты дадут мастер-классы для гостей деловой программы. Участники сессии смогут выйти на поле и попробовать себя в этом красивом, вдумчивом виде спорта — излюбленном хобби аристократических особ и бизнес-элиты всего мира.

Завершит программу концерт звезд российской эстрады.

Кроме того, еще один турнир Radio Monte Carlo Golf Cup пройдет в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. Программа игр включает более 20 мероприятий по 18 видам спорта, которые состоятся с 4 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Участники форума смогут выйти на старт забега «Навстречу Играм дружбы», матчи и турниры на Кубок Росконгресса по хоккею, футболу, баскетболу, шахматам, сквошу и паделу. Также в рамках форума пройдут финал Кубка Победы по боксу, международные велогонка «Золото Ладоги» и турнир по дзюдо. Новые глобальные проекты российского спорта станут актуальной темой одной из сессий Петербургского международного экономического форума.

Тема ПМЭФ в этом году «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Спортивная программа форума демонстрирует, как спорт является площадкой для укрепления сотрудничества.