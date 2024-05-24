Белгород, 24 мая, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области противорадиолокационную ракету HARM, выпущенную Вооружёнными силами Украины (ВСУ), сообщила 24 мая пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«Около 12.20 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Российское военное ведомство уточнило, что дежурными средствами ПВО ракета была уничтожена над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 мая Минобороны РФ информировало об уничтоженных за ночь ракетах ATACMS и беспилотниках. Так, российские военные сбили над Крымом ночью три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Ударам подверглись Симферопольский район и пустующий объект хозяйственного назначения в районе Алушты. В результате нападения погибли два человека.

Кроме того, в ночь на 24 мая в Белгородской области удалось обезвредить два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

23 мая средства ПВО перехватили несколько воздушных целей, летевших на Белгород со стороны Украины. Об этом проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Снаряды упали на территории двух детских лагерей, в одном из них была повреждена хозяйственная постройка, в другом поле на стадионе.

Кроме того, в Яковлевском городском округе Белгородской области в этот же день сработала система ПВО — над селом Красный Восток сбили БПЛА самолётного типа. В результате его падения с последующей детонацией оказался разрушен второй этаж частного жилого домовладения. Под завалами обнаружили тело женщины, уточнил Гладков.