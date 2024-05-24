Санкт-Петербург, 24 мая, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Прогулочный теплоход столкнулся с другим теплоходом в районе Благовещенского моста на реке Неве в Санкт-Петербурге и отбросил его на опору моста. Об этом сообщает 24 мая пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Инцидент произошёл около 01:30 по местному времени. Пострадавших не было. На теплоходах остались вмятины, поцарапана краска.

«Теплоход при развороте совершил навал на ближайший теплоход, вследствие чего второй теплоход столкнулся с опорой Благовещенского моста», — говорится в сообщении.

Признаков опьянения у капитанов теплоходов не выявили. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890871" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая на Волге вблизи Тольятти сел на мель теплоход с 216 пассажирами на борту. Судно, следовавшее по маршруту Самара — Нижний Новгород, снял с мели шлюзовой буксир. Пострадавших не было.