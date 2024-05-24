Москва, 24 мая, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский, пишут 24 мая «Известия».

mil.ru Попов Иван Иванович

По словам защитника, генерал отвергает все обвинения. Он утверждает, что непричастен к тому, что ему инкриминируют.

Как сообщало ИА Регнум, с 21 мая генерал находится в СИЗО. Главное военное следственное управление СК России полагает, что подозреваемому в мошенничестве Попову можно изменить меру пресечения. Это связано с характеристикой фигуранта и иными обстоятельствами, установленными в ходе расследования.

24 мая Попов не явился в суд на рассмотрение ходатайства о замене меры пресечения, заседание отложено на 27 мая.

23 мая официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что Попова подозревают в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые предназначались для возведения оборонительных укреплений в Запорожской области. Стоимость металлопроката превышает 130 млн рублей.

Отец Ивана Попова в беседе с агентством заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под генерала специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».

Сослуживцы Попова тоже не верят в версию силовиков. Бойцы убеждены, что генерал не мог воровать у своих же. По их словам, он «прыгал в окопы к обычным рядовым».

По информации источника, на арестованного генерал-майора оформлена квартира в Ростове-на-Дону стоимостью от 3,5 млн до 6,2 млн рублей. Ему также принадлежат две машины — Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска (средняя цена 1,5 млн рублей) и Cruze Chevrolet (примерная стоимость — 500 тыс. рублей). В 2020 году зарплата Попова составляла 75 тыс. рублей.

Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.