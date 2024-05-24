Вашингтон, 24 мая, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь

«Посмотрите на Си Цзиньпина, на лидера КНДР Ким Чен Ына, на президента России Владимира Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет», — цитирует его издание Washington Post.

Бывший американский лидер противопоставил Путина и Си Цзиньпина действующему президенту США Джо Байдену и заявил, что если его (Трампа) изберут на второй срок, он приведет страну к такому положению, когда «мир снова будет их уважать».

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что Трамп в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году может начать добиваться переговоров России и Украины. По этим данным, Трамп в случае победы намерен сразу обратиться к Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому и «начать координировать переговоры».

Ранее, по данным The Washington Post, экс-президент США заявил о намерении добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с потерей Крыма и Донбасса. Сам Трамп несколько раз заявлял, что в случае возвращения в Белый дом сможет договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов.

20 января Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гэмпшир пообещал, что сможет урегулировать украинский конфликт ещё до инаугурации, в случае если его вновь изберут президентом США в ноябре 2024 года. Политик уточнил, что достигнет такого результата благодаря знакомству как с президентом России Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима.