Москва, 24 мая, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Западные политики находятся в замешательстве из-за того, что стратегическая инициатива на Украине полностью перешла к России, заявил 24 мая директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Искать компромиссные решения для урегулирования конфликта на Украине Запад не готов, отметил глава СВР.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что страна достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции, защитит свой суверенитет и свою безопасность. В условиях, когда Запад не отказывается от своей стратегии сдерживания России и своих агрессивных целей на Украине, Россия также не собирается отказываться от целей, поставленных перед началом СВО, подчеркнул глава государства.

После провала украинского контрнаступления ВСУ стратегическая инициатива в зоне СВО остаётся на стороне России, заявил в феврале 2024 года занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу. Российские войска продвигаются вперёд, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю и продолжают методично снижать боевой потенциал противника, отмечал Шойгу.

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