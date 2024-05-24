Москва, 24 мая, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не намерены им ограничиться, заявил 24 мая директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершён 22 марта. Нападавшие ворвались в холл, стали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, включая шестерых детей. Пострадали 550 человек.

Предполагаемых исполнителей теракта заключили под стражу 25 марта. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».

Следствие ещё продолжается, но уже можно с уверенностью говорить, что украинские спецслужбы имеют к теракту в «Крокусе» непосредственное отношение, заявил 23 мая директор ФСБ Александр Бортников.

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