Москва, 24 мая, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Подозреваемый в мошенничестве экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не прибыл в суд на рассмотрение ходатайства следствия о переводе его под домашний арест, сообщили в суде.

Zamir Usmanov/Global Look Press

«Попов и его защитник отсутствуют на заседании, судом была получена телефонограмма, согласно которой на 14:00 назначено рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу во 2-м Западном окружном военном суде», — сказал судья.

В связи с этим заседание откладывается на 27 мая, огласил решение судья.

Как передавало ИА Регнум, суд 21 мая арестовал генерала Попова на два месяца. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.

Отец Ивана Попова в беседе с агентством заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под генерала специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».

Сослуживцы Попова тоже не верят в версию силовиков. Бойцы убеждены, что генерал не мог воровать у своих же. По их словам, он «прыгал в окопы к обычным рядовым».