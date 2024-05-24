В Харьковской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
«Укрзалізниця»: под Харьковом повреждены ж/д пути, здания и вагоны
Харьков, Украина, 24 мая, 2024, 12:04 — ИА Регнум. В Харьковской области в результате ночных ударов повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщила компания «Украинские железные дороги» (УЖД) в Telegram-канале.
«В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда (в Харьковской области)», — говорится в сообщении.
Несмотря на повреждения, поезда дальнего и пригородного сообщения следуют по графику, уточнили там.
Как передавало ИА Регнум, ранее 23 мая стало известно, что на станции Люботин вблизи Харькова был уничтожен железнодорожный состав с военной техникой ВСУ.
С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда на территории всей страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.