Белград, 24 мая, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Сербия никогда не забудет, как Россия не поддержала резолюцию Генассамблеи ООН по «геноциду» в Сребренице в 1995 году, заявил президент Александр Вучич.

MFA Russia/Global Look Press Александр Вучич

«На нашей стороне было более двух третей населения земного шара — воздержавшихся и (проголосовавших) против. Я хочу поблагодарить Китай и Российскую Федерацию, а также Объединённые Арабские Эмираты. Сербия никогда этого не забудет. Огромное спасибо также нашим венгерским братьям. Словакам, грекам, киприотам, осмелившимся воздержаться», — сказал Вучич в эфире радио и телевидения Сербии.

Вместе он поблагодарил страны Азии, Африки, Океании и Южной Америки, которые воздержались и проголосовали против резолюции.

Как передавало ИА Регнум, Генеральная Ассамблея ООН 23 мая утвердила внесённый Германией и Руандой проект резолюции по «геноциду в Сребренице». В её поддержку проголосовали представители 84 стран, а против — 19 государств, в том числе Россия, Китай, Белоруссия, Венгрия и Куба. От голосования воздержались представители 68 стран.

Принятие резолюции в Генассамблее ООН по «геноциду» в Сребренице, вероятно, приведёт к продвижению других подобных резолюций, Россия предупреждала об этом соавторов документа, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он добавил, что Россия выступает против продвигаемой резолюции о событиях в Сребренице. Кроме того, документ нарушает Дейтонское соглашение, а возможное принятие может привести к дестабилизации всего Балканского региона, добавил Небензя. Глава российского диппредставительства подчеркнул, что Генассамблея ООН никогда не осуждала геноцид, который осуществила нацистская Германия на территории Советского Союза и вообще на территории Европы, однако после создания прецедента с резолюцией по Сребренице ситуация может измениться.

Как отмечал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, предложенный ФРГ и Руандой проект резолюции продвигается с целью «сломать сербов» и заставить Белград, нацеленный на вступление в Европейский союз, признать независимость самопровозглашённого Косово и присоединиться к санкциям против России.

Десять лет назад Запад также пытался продвинуть в Совбезе ООН подобную инициативу. Тогда Россия воспользовалась правом вето и заблокировала проект резолюции, напомнил Лавров. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Запад не может смириться с тем, что сербы, будучи слишком самостоятельными в своих действиях, отказываются присоединиться к антироссийским санкциям и выступают против признания независимости Косово. Таким образом, Запад, продвигая проект резолюции о событиях в Сребренице, фактически поставил Белграду ультиматум, потребовав от Сербии, нацеленной на вступление в Европейский союз, признать независимость самопровозглашённого Косово и присоединиться к санкциям против России.