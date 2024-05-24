Москва, 24 мая, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд рассмотрит ходатайства следствия и защиты экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, пишет газета «Коммерсантъ».

Министерство обороны РФ Иван Попов

Отмечается, что 24 мая суд рассмотрит жалобу адвоката Сергея Буйновского. Издание утверждает, что ходатайство следствия об изменении заключения под стражу на домашний арест запланировано на 27 мая.

Как передавало ИА Регнум, суд 21 мая арестовал генерала Попова на два месяца. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.

Отец Ивана Попова в беседе с агентством заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под генерала специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».

Сослуживцы Попова тоже не верят в версию силовиков. Бойцы убеждены, что генерал не мог воровать у своих же. По их словам, он «прыгал в окопы к обычным рядовым».

По информации источника, на арестованного генерал-майора оформлена квартира в Ростове-на-Дону стоимостью от 3,5 млн до 6,2 млн рублей. На Попова также оформлены две машины — Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска (средняя цена 1,5 млн рублей) и Cruze Chevrolet (примерная стоимость — 500 тыс. рублей). В 2020 году зарплата Попова составляла 75 тыс. рублей.