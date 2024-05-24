Москва, 24 мая, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Внедорожник замминистра обороны Тимура Иванова Chevrolet Suburban сняли с продажи, сообщает «РИА Новости».

Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости Тимур Иванов

Отмечается, что транспортное средство переоформляли на бывшую супругу Иванова в 2023 году, однако машину продали после недавнего ДТП. Затем внедорожник выставили на продажу за 2,5 млн рублей, однако на данный момент автомобиль по неизвестной причине сняли с продажи.

Ранее суд постановил арестовать минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban Иванова. Обе машины были указаны в декларации Иванова за 2019 год и в феврале 2023 года перешли его бывшей жене.

Кроме того, под ограничения попал мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал. В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Басманный районный суд Москвы арестовал недвижимость и банковские счета Иванова и его родственников, наложив ограничения на активы обвиняемого, его бывших жён и пятерых детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 26 апреля призвал доверять только официальной информации и ориентироваться на официальные заявления по делу замминистра обороны.