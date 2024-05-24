Бишкек, 24 мая, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы активно вербуют молодых людей для террористической деятельности через пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке.

Nazar Fury/Global Look Press

«Спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу по вовлечению в террористическую деятельность молодёжи и подростков путем пропаганды проукраинских националистических формирований в социальных сетях», — сказал Бортников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее директор ФСБ заявлял, что террористы вовлекают в свою деятельность молодёжь через чаты сетевых компьютерных игр. Исламистские группировки создают клоны игр с имитацией терактов.