Бортников рассказал, как Киев вовлекает молодёжь в терроризм
Бортников: Киев вовлекает молодёжь в терроризм через пропаганду национализма
Бишкек, 24 мая, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы активно вербуют молодых людей для террористической деятельности через пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке.
«Спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу по вовлечению в террористическую деятельность молодёжи и подростков путем пропаганды проукраинских националистических формирований в социальных сетях», — сказал Бортников.
Как сообщало ИА Регнум, ранее директор ФСБ заявлял, что террористы вовлекают в свою деятельность молодёжь через чаты сетевых компьютерных игр. Исламистские группировки создают клоны игр с имитацией терактов.