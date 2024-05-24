Бишкек, 24 мая, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы имеют к теракту в «Крокусе» непосредственное отношение, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — заявил глава ФСБ.

Он добавил, что по делу о нападении на «Крокус» задержаны более 20 человек, в том числе непосредственные исполнители и пособники. Двое из четырёх исполнителей незадолго до атаки прибыли в Россию из Турции. Правоохранители продолжают устанавливать весь круг причастных.

В ходе расследования установлено, что исламисты, действующие в афгано-пакистанской зоне, координировали через интернет подготовку и исполнение теракта, а также отход нападавших. Исполнителей теракта ждали в районе украинской границы, с той стороны для них подготовили «окно», также рассказал Бортников.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершён 22 марта. Нападавшие ворвались в холл, стали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, включая шестерых детей. Ещё 550 человек числятся пострадавшими.

Предполагаемых исполнителей теракта заключили под стражу 25 марта. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».

Ранее директор ФСБ Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Исполнителям теракта поступали с Украины значительные суммы денежных средств, пояснил он.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что теракт финансировался через несколько организаций с использованием криптовалюты. В схеме задействовали граждан целого ряда стран.