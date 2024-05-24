* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Бишкек, 24 мая, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Исламисты координировали через интернет действия террористов, которые напали на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке.

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Целищев

Он отметил, что члены филиала ИГ «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, координировали подготовку к теракту, финансирование, нападение и отход террористов. Это установлено в ходе расследования, в том числе при содействии спецслужб Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«По завершении вылазки террористы получили чёткую команду двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено «окно», — отметил Бортников.

Он добавил, что по делу о нападении на «Крокус» задержаны более 20 лиц, в том числе непосредственные исполнители и пособники. Правоохранители продолжают устанавливать весь круг причастных. Непосредственное отношение к атаке имеет военная разведка Украины.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершён 22 марта. Нападавшие ворвались в холл, стали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, включая шестерых детей. Пострадали 550 человек.

Предполагаемых исполнителей теракта заключили под стражу 25 марта. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».

Ранее директор ФСБ Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Исполнителям теракта поступали с Украины значительные суммы денежных средств, пояснил он.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что теракт финансировался через несколько организаций с использованием криптовалюты. В схеме задействовали граждан целого ряда стран.