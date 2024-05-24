Симферополь, 24 мая, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Два человека, погибшие в результате украинской атаки на Симферопольский район Крыма, были строителями, которые возвращались с работы домой. Об этом очевидец Николай Удовиченко рассказал 24 мая «Известиям».

Сергей Аверин/РИА Новости

Местный житель рассказал, что находился дома, когда услышал хлопок. Выйдя на улицу, Николай увидел, что взрывом в соседнем доме выбило стёкла и повредило забор. Потом люди заметили воронку и двух человек, вероятно, уже мёртвых.

«Они неподалёку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой, и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилёт был», — сказал Удовиченко.

По словам корреспондента Николая Аксёнова, ракетный удар ВСУ пришёлся по оживлённому центру посёлка. Неподалёку находится остановка общественного транспорта. Место удара оцеплено, там работают правоохранители.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890823" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Обломки ракеты попали в ангар, идут работы по их извлечению. Около хозяйственной постройки в маленьком проулке до сих пор ощущается запах пороха, добавил корреспондент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ВСУ вечером 23 мая нанесли ракетный удар по полуострову, в результате которого погибли двое случайных прохожих. Попадания также зафиксировали в районе Алушты, удар пришёлся по пустующему хозяйственному объекту.

Депутат Государственной думы от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев осудил ВСУ за атаку на полуостров, он назвал причастных «киевскими фашистами».

По данным Минобороны, российские военные ночью 24 мая сбили над Крымом три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Кроме того, в Белгородской области удалось обезвредить два беспилотных летальных аппарата (БПЛА).