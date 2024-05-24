Погибшие при ракетном ударе ВСУ по Крыму шли домой со стройки
Очевидец: погибшие в результате атаки ВСУ на Крым были строителями
Симферополь, 24 мая, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Два человека, погибшие в результате украинской атаки на Симферопольский район Крыма, были строителями, которые возвращались с работы домой. Об этом очевидец Николай Удовиченко рассказал 24 мая «Известиям».
Местный житель рассказал, что находился дома, когда услышал хлопок. Выйдя на улицу, Николай увидел, что взрывом в соседнем доме выбило стёкла и повредило забор. Потом люди заметили воронку и двух человек, вероятно, уже мёртвых.
«Они неподалёку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой, и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилёт был», — сказал Удовиченко.
По словам корреспондента Николая Аксёнова, ракетный удар ВСУ пришёлся по оживлённому центру посёлка. Неподалёку находится остановка общественного транспорта. Место удара оцеплено, там работают правоохранители.
Обломки ракеты попали в ангар, идут работы по их извлечению. Около хозяйственной постройки в маленьком проулке до сих пор ощущается запах пороха, добавил корреспондент.
Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ВСУ вечером 23 мая нанесли ракетный удар по полуострову, в результате которого погибли двое случайных прохожих. Попадания также зафиксировали в районе Алушты, удар пришёлся по пустующему хозяйственному объекту.
Депутат Государственной думы от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев осудил ВСУ за атаку на полуостров, он назвал причастных «киевскими фашистами».
По данным Минобороны, российские военные ночью 24 мая сбили над Крымом три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Кроме того, в Белгородской области удалось обезвредить два беспилотных летальных аппарата (БПЛА).