Пальма-де-Майорка, Испания, 24 мая, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Обрушение двухэтажного здания на пляже в испанском городе Пальма-де-Майорки (Балеарские острова) привело к гибели не менее четырёх человек, сообщила национальная полиция Испании.

(сс) Aaron Toth Пальма-де-Майорка

Об этом 24 мая написало агентство Reuters. В заявлении также уточнялось, что ещё 16 человек получили ранения. При этом газета Daily Mail проинформировала, что погибших в результате ЧП пострадали по меньшей мере 27 человек.

Причины случившегося не называются. По данным газеты El País, располагается бар.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря в центре Стамбула обрушилось здание, которое готовили к сносу. Под обломками оказался рабочий, который пострадал и был госпитализирован.

В начале мая в ЮАР рухнуло строящееся здание, под завалы которого попали несколько десятков человек. Часть из них пострадала