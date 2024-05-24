Прага, 24 мая, 2024, 06:23 — ИА Регнум. В четвертьфинальном матче чемпионата мира (ЧМ) по хоккею сборная Чехия обыграла американскую команду. Встреча закончилась со счётом 1:0.

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Автором единственной шайбы за всю игру стал нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон» Павел Заха (27-я минута). Голкипер Лукаш Достал отразил 36 бросков по воротам чешской сборной. Таким образом хозяева турнира добились выхода в ½ финала.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Международная федерация хоккея IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон 2024/25. Отмечается, что возвращение российских и белорусских сборных и клубов в состав участников соревнований под эгидой организации якобы небезопасно. IIHF рассмотрит реинтеграцию команд на сезон 2025/26 в мае 2025 года.

Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что разочарована решением IIHF и считает его дискриминационным. В организации отметили, что решение лоббируется рядом представителей хоккейных федераций стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.

Решение IIHF негативно повлияет на молодых игроков Национальной хоккейной лиги, заявил нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. По его словам, каждый спортсмен хочет носить форму национальной сборной. Он отметил важность и популярность международных соревнований, в особенности чемпионатов мира по хоккею и футболу.