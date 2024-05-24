Нью-Йорк, США, 24 мая, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предупредил, что он не готов проводить в сидячем положении дебаты с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом политик заявил своим сторонникам на предвыборном митинге в Нью-Йорке.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Я не хочу садиться. Мы будем стоять на дебатах», — подчеркнул Трамп.

Он пояснил, что организаторы оповестили его о подготовке к дебатам. Для кандидатов планировали поставить столы и стулья.

Ранее экс-президент обращал внимание на речевые и когнитивные проблемы Байдена, говоря, что тот не может связать двух слов или найти выход со сцены. Трамп утверждал, что его соперник не понимает, что делает.

Как передавало ИА Регнум, в преддверии выборов Байден согласился провести минимум два раунда предвыборных дебатов с Трампом. Экс-президент США в ироничной форме прокомментировал согласие действующего главы государства. По его словам, для того чтобы дебаты состоялись, надо убедиться, что Байден сможет «взобраться на трибуну».

Первый раунд дебатов запланирован на 28 июня по московскому времени. В студии телеканала CNN не будет зрителей и сторонних кандидатов. Только Байден, Трамп, модератор и обязательно микрофоны, которые будут отключаться, когда истекает лимит времени выступающего. Ещё один раунд наметили на 10 сентября. Трамп и Байден приняли приглашение телеканала ABC Network.

Трамп в своей социальной сети Truth Social предложил провести 2 октября третий раунд дебатов на площадке телеканала Fox News.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года.