Симферополь, 24 мая, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Два человека попали под обстрел ВСУ в Симферопольском районе Крыма, когда возвращались домой после работы на стройке. Об этом «Известиям» 24 мая рассказал местный житель Николай Удовиченко.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

По словам очевидца, в момент хлопка он находился дома. После этого люди вышли на улицу. Оказалось, что у соседей повреждены окна и забор. Затем жители увидели воронку. На месте заметили двух человек, по всей вероятности, мёртвых.

«Они неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был», — сказал Удовиченко.

По сведениям журналистов, тела погибших уже увезли с места происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 мая украинские боевики нанесли ракетный удар по территории Крыма. В результате вражеской атаки на полуостров погибли двое случайных прохожих, уточнил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, попадания также зафиксировали в районе Алушты. Удары пришлись по пустующему объекту хозяйственного назначения.

Депутат Государственной Думы от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев осудил ВСУ за удар по полуострову. Он назвал атаковавших Крым киевскими фашистами.

Россия предупредила страны Запада, что все агрессивные действия против Крыма обречены на провал и в ответ на них последует сокрушительный удар возмездия. Об этом 3 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.