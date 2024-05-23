Москва, 24 мая, 2024, 02:55 — ИА Регнум. После продолжительной болезни ушёл из жизни российский художник Валерий Учанов, известный под псевдонимом Чтак. Ему было 42 года. О смерти живописца сообщила 23 мая искусствовед Ксения Коробейникова.

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«Умер художник… Валерий Чтак. К сожалению, онкология, с которой он боролся, победила. Соболезную родным и близким», — написала она в своём Telegram-канале.

Валерий Чтак родился в Москве в августе 1981 года. С 1998 года он был участником Школы современного искусства Авдея Тер-Оганьяна. С 2002 года Чтак участвовал в групповых и персональных выставочных проектах как в России, так и за рубежом. В 2016 году он вошёл в десятку рейтинга «Топ-20 самых влиятельных художников в российском искусстве» по версии журнала «Артгид». Также Чтак был основателем рок-группы Sthow’s Seths. В 2022 году фонд поддержки современного искусства Cosmoscow назвал Валерия Чтака «Художником года».

Живописец работал в таких направлениях, как уникальная и тиражная графика, а также инсталляции и граффити.

Его работы передавались в Московский музей современного искусства, Третьяковская галерея, Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Арт-центр имени Марка Ротко в Даугавпилсе, Deutsche Bank, а некоторые картины находятся в частных коллекциях.

С 34 лет Валерий Чтак страдал рассеянным склерозом. Также у него диагностировали онкологическое заболевание.