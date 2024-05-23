Штат Аризона, США, 24 мая, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Первая группа украинских пилотов завершила обучающий курс по управлению истребителями F-16. Об этом 23 мая журналистам сообщила представитель Национальной гвардии американского штата Аризона Эрин Ханниган.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Первый набор украинских учащихся выпустился», — заявил пресс-секретарь, слова которой приводит газета Politico.

При этом точное количество подготовленных украинских пилотов Ханниган не назвала. Politico также написала, что лётчиков направили в Европу для дополнительной подготовки.

Известно, что Украина ожидает получить от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии более 60 истребителей F-16.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация о том, что в США проходят подготовку 12 украинских пилотов.

Агентство Reuters 10 мая со ссылкой на источники в военном руководстве Украины написало, что Киев ожидает поставки первых F-16 в июне или июле 2024 года. В статье также отмечалось, что западные союзники Киева уже несколько месяцев обучают пилотов и наземный персонал работе с F-16.

Президент Владимир Путин в марте подчёркивал, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства заявлял, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.