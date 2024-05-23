Санкт-Петербург, 24 мая, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Петербургский писатель, поэт, сатирик Лев Гаврилов скончался в возрасте 93 лет, сообщил фотожурналист Павел Маркин.

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«Сегодня умер писатель Лев Гаврилов», — написал Маркин странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотожурналист уточнил, что узнал о случившемся в телефонном разговоре с писателем Николаем Прокудиным.

Лев Гаврилов родился 5 января 1931 года в Казани. В 1956 году он окончил Ленинградский военно-механический институт. До 2007 года Гаврилов работал в конструкторском бюро, где участвовал в разработках артиллерийских и ракетных систем для военных кораблей и ракетных комплексов.

Гаврилов опубликовал свои первые стихи в 1954 году, а с 1955 года начал выступать на телевидении и вёл различные телепередачи. С 1956 по 1967 год он присоединился к коллективу художников и поэтов «Боевой карандаш».

В 1962 году Гаврилов стал членом Союза писателей СССР. Он являлся автором примерно двух десятков произведений, включая «Слоненок Рам», «Три стрелка», «Поговорили и хватит» и другие. Значительная часть творчества писателя и поэта обращена к детям.