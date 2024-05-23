Москва, 24 мая, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев осудил ВСУ за атаку на полуостров.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Киевские фашисты!» — написал 23 мая Ивлев в Telegram-канале.

Так депутат отреагировал на ракетную атаку Крыма со стороны украинских боевиков, о которой ранее сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 мая ВСУ нанесли ракетный удар по территории Крыма. В результате вражеской атаки в Симферопольском районе полуострова погибли двое случайных прохожих, уточнил глава Крыма. По словам Аксёнова, попадания также зафиксировали в районе Алушты. Удары пришлись по пустующему объекту хозяйственного назначения.

В ночь на 16 мая ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку в районе Севастополя. Средства ПВО уничтожили в небе над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS. В результате атаки никто не пострадал, осколки одной из сбитых ракет повредили два частных дома и автомобиль. В ночь на 17 мая ВС России отразили массированную атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров, уничтожив десятки дронов и шесть плавсредств.

Руководство Крыма оценит ущерб, который был нанесён в результате обстрелов со стороны ВСУ, заявил председатель республиканского Государственного совета Владимир Константинов. Он добавил, что систематические попытки украинских боевиков атаковать полуостров говорит о правильности стратегии России.