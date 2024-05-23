Прага, 24 мая, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Президент Чехии Пётр Павел оказался в больнице после полученной травмы во время езды на мотоцикле. Об этом 23 мая сообщили в администрации главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Президент республики получил травму при поездке на мотоцикле. Его ранения не являются серьёзными, но из-за них требуется краткое наблюдение в Центральном военном госпитале», — указала администрация на странице в соцсети Х.

Обстоятельства происшествия не приводятся.

По данным радио Prague International, 62-летний Павел является заядлым мотоциклистом. Он не стал пренебрегать своим увлечением даже после избрания на пост президента в марте 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Пётр Павел принёс извинения за нарушение правил дорожного движения при езде на мотоцикле. Телеканал CNN Prima NEWS обнародовал снятое одним из зрителей видео с президентом Чехии, который ехал на мотоцикле без шлема.

На кадрах показали, как на автозаправке глава государства подкачивал шины колёс своего мотоцикла, затем садился на него без шлема на голове и ехал в сопровождении охраны. При этом за езду без шлема на мотоцикле положен штраф. Павел пообещал направить средства в помощь мотоциклистам, пострадавшим не по своей вине. Он заверил, что всегда соблюдает меры предосторожности при езде на мотоцикле и использует шлем, защитную одежду и жилет с подушкой безопасности. Павел добавил, что президент должен показывать пример в соблюдении правил.