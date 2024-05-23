Симферополь, 23 мая, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Украинские боевики вечером 23 мая нанесли ракетный удар по территории Крыма, погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих», — написал Аксёнов в Telegram-канале.

Глава Крыма выразил соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, попадания зафиксировали в районе Алушты, удары пришлись по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, резюмировал Аксёнов.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решит, стоит ли ей наносить удары вглубь российской территории. Он подчеркнул, что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то Госдепартамент этим не занимался. При этом Блинкен выразил желание гарантировать получение Киевом необходимой техники.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол также 22 мая продемонстрировал карту России и зону, которой могут достичь переданные киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет («Единая Россия») напомнил США о способности России уничтожить любого агрессора. По его словам, в Конгрессе США сумасшествие взяло верх над чувством самосохранения. Он посоветовал здравомыслящим американцам отстранить от власти политиков, которые пытаются окунуть мир в хаос войны.