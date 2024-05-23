Москва, 23 мая, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о лишении прав на срок от одного года до полутора лет за использование устройств, скрывающих автомобильные номера. Об этом следует из базы данных нижней палаты российского парламента.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

Кроме того, предлагается лишать прав на такой же период, если водитель повторно управлял автомобилем без номеров. В настоящее время за скрытые номера грозит лишение прав на три месяца.

В пояснительной записке говорится, что число правонарушений по статье 12.2 КоАП (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрационных знаков) с каждым годом растёт. По мнению авторов документа, это указывает на недостаточную эффективность действующей законодательной базы.

13 мая стало известно о том, что этот законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая появилась информация о том, что МВД РФ намерено сделать обязательным значок государственного флага России на автомобильных номерах. Его будут размещать в правом нижнем углу знака.

Исключение могут сделать для автомобилей дипломатического корпуса, имеющих красные номера. Для них значок будет факультативным. Нововведение не затронет тех автомобилистов, которые ранее уже получили номера без нанесённого флага.