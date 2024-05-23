Будапешт, 23 мая, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается носить бронежилет, даже несмотря на покушение на его словацкого коллегу Роберта Фицо. Об этом глава венгерского правительства заявил в интервью порталу Blikk. hu.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Никогда не надевал и сейчас не буду», — ответил Орбан на вопрос журналистов о том, будет ли он надевать бронежилет во время своих публичных выступлений.

Также премьер прокомментировал покушение на Фицо. Орбан отметил, что при общении с людьми всегда есть риск, минимизировать который входит в задачи охраны и антитеррористического центра. При этом полностью исключить риск невозможно.

Кроме того, премьер обратил внимание на преступника в деле Фицо. Известно, что он поддерживал бывшего кандидата в президенты от левых сил, сторонника военного конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая во время встречи с жителями города Гандлове. Раненого премьера Словакии доставили в ближайшую больницу, где провели пятичасовую операцию. Политик 17 мая перенёс вторую операцию.

Полиция Словакии выдвинула официальное обвинение стрелявшему 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, который, по словам главы МВД республики Матуша Шутай-Эштока, поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружений. Подозреваемый признал свою вину, ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.

22 мая вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что состояние находящегося в больнице после покушения на Роберта Фицо стабильное. Он добавил, что транспортировку премьер-министра в Братиславу пока не рассматривают.