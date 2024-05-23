Белгород, 23 мая, 2024, 22:15 — ИА Регнум. В небе над Белгородской областью вечером 23 мая поразили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 21:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в Telegram-канале ведомства.

Украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области дежурными средствами ПВО.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая средства ПВО перехватили несколько воздушных целей, летевших на Белгород со стороны Украины. Об этом проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Снаряды упали на территории двух детских лагерей, в одном из них была повреждена хозяйственная постройка, в другом — поле на стадионе.

Кроме того, в Яковлевском городском округе Белгородской области в этот же день сработала система ПВО — над селом Красный Восток сбили БПЛА самолётного типа. В результате его падения с последующей детонацией оказался разрушен второй этаж частного жилого домовладения. Под завалами обнаружили тело женщины, уточнил Гладков.

19 мая украинский беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома в Белгороде. От падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая играла на детской площадке. Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу.