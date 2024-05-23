Москва, 23 мая, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Раненый военный ВСУ Сергей Цветков пел гимн РФ, пока его нёс на себе российский боец. Об этом сообщает телеканал «Звезда», показавший необычные кадры спасения пленного из-под Авдеевки.

кадр из видео

В сюжете отмечается, что спецназ группировки «Центр» захватил опорный пункт ВСУ в лесополосе. Солдаты обнаружили брошенного своими раненого украинского бойца. Один из российских спецназовцев взвалил его себе на плечи и понёс. Пленный в это время исполнял российский гимн.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая стало известно, что российский военнослужащий с позывным Сорока при столкновении с противником не только не попал в плен, но и уговорил сдаться четверых бойцов ВСУ.

Сороку ранили во время штурма. Чтобы перебинтовать раны, он укрылся в первом попавшемся подвале, но там уже находились украинские боевики. Они хотели доставить безоружного бойца к своим командирам, но в ходе беседы российскому бойцу удалось их убедить сдаться.

20 мая сообщалось, что военнослужащие ВС РФ спасли бойца ВСУ Валентина Мантипорова, который был оставлен в блиндаже без прикрытия и после обрушения сооружения не мог выбраться самостоятельно.

Также в мае СМИ писали, что военный из Дагестана Гаджимурад Казанбиев выжил, пробыв в зоне специальной военной операции 21 день без еды и воды. Солдат попал под атаку дронов ВСУ на бахмутском направлении. Когда беспилотник вернулся для проверки ситуации, Казанбиев притворился мёртвым. С осколочными ранениями рук и ног мужчина дополз до блиндажа, где и провёл три недели, пока его не сумели вызволить.