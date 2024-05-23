Москва, 23 мая, 2024, 20:41 — ИА Регнум. В Сети появились видеокадры последствий ракетного удара ВС России по пункту дислокации военных ВСУ и наёмников из иностранных государств подо Львовом, сообщает Telegram-канал Dambiev.

кадр из видео

На опубликованных кадрах видны остатки палаток и горящие двухъярусные кровати, которые обычно устанавливают в казармах.

В публикации уточняется, что съёмки проводились на Яворовском полигоне (Львовская область) в конце марта 2024 года. При ударе уничтожили порядка 15 единиц техники и около 100 военнослужащих, часть из которых, не менее 30, — иностранные наёмники с Франции, Польши, Германии и Британии.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 мая стало известно, что на станции Люботин вблизи Харькова был уничтожен железнодорожный состав с военной техникой ВСУ.

Днём ранее, 22 мая, британская газета The Sun информировала, что Вооружённые силы России уничтожили секретные прифронтовые базы, где иностранные наёмники обучали военных ВСУ.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.