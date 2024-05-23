Санкт-Петербург, 23 мая, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Специалисты институтов «Роснефти» в Санкт-Петербурге и Красноярске успешно испытали технологию получения карбоната лития из гидроминерального сырья, добываемого на Юрубчено-Тохомском и Куюмбинском месторождениях.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» освоила новую технологию получения карбоната лития

Карбонат лития является основным сырьём для производства гидроксида лития, который применяется для изготовления аккумуляторов, стекла, керамики, стали и медикаментов. В основе новой технологии — использование сорбентов, способных избирательно поглощать ионы лития. При помощи опытной установки отечественного производства специалисты получили более 300 кг карбоната лития.

Как отметили в пресс-службе компании, испытания позволят «Роснефти» наладить производство карбоната лития непосредственно в процессах нефтегазодобычи. В настоящее время на территории России литий не добывается, при этом в страну ежегодно импортируется до 9 тыс. тонн карбоната лития.