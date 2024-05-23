Москва, 23 мая, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что у всех ближневосточных стран будут хорошие отношения, в том числе с Ираном.

Иван Шилов ИА Регнум

«Надеюсь, что между всеми странами в регионе будут хорошие отношения, в частности с Ираном. Раньше у нас были проблемы, а сейчас их уже практически нет», — сказал монарх, слова которого приводит «Интерфакс».

По его словам, нет никаких причин откладывать нормализацию и улучшение отношений, в частности с Ираном.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая в Кремле состоялись переговоры президента России и короля Бахрейна, который накануне прибыл в страну с официальным визитом. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

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Король Бахрейна в ходе переговоров с Путиным отметил, что его победа на президентских выборах в России, а также беспрецедентный рост российской экономики положительно отразились на ситуации в арабском мире. По его словам, Россия добилась выдающегося прогресса в экономике, а на политическом уровне играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности.

По итогам переговоров российский лидер подарил монарху длинную версию автомобиля Aurus, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Также Владимир Путин пригласил Хамада бен Ису Аль Халифу посетить саммит БРИКС в Казани. По словам Ушакова, король Бахрейна приглашение принял.