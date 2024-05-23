Москва, 23 мая, 2024, 18:55 — ИА Регнум. В целях компенсировать ущерб от изъятия замороженных российских активов в США суды в России получили право использовать американское имущество в РФ. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Михаил Метцель /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Согласно указу, речь идёт о движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, которое находится на территории России. Также указ касается ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в России.

«Российский правообладатель (РФ или Центробанк. — Прим. ред.) вправе обратиться в суд в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальным законодательством Российской Федерации, с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа Соединённых Штатов Америки и о компенсации ущерба», — сказано в документе.

При этом в случае, если заявление будет принято, суд направляет запрос в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями. После этого комиссия должна сформировать для суда перечень американского имущества, которое с учётом принципа соразмерности может быть использовано для компенсации ущерба от изъятия российских активов.

Отмечается, что, согласно решению суда об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба, предусматриваются прекращение прав на имущество Соединённых Штатов или граждан США, включённое в перечень, и дальнейшая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсировать ущерб.

Орган, уполномоченный на обращения в суд, определит правительство России. Кроме того, кабмину поручено в 4-месячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию указа.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

До 1 января 2025 года центробанки стран — членов ЕС должны приступить к перечислению доходов от замороженных российских активов. Переводы будут происходить раз в два года. При этом 90% доходов ЕС направит в Европейский фонд мира для дальнейшей военной поддержки Украины. Ещё 10% пойдут в бюджет ЕС для финансирования программ поддержки киевского режима. Такое распределение будут ежегодно пересматривать, первый процесс состоится до конца года.

Европейский союз встал на путь саморазрушения, превратив воровство активов в инструмент внешней политики, заявили в постоянном представительстве Российской Федерации при ЕС. При этом Евросоюз осознанно пошёл на воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядно демонстрирует «европейские ценности» и западный «порядок, основанный на правилах». Последствия такого решения будут иметь непредсказуемый характер для еврозоны и экономики государств. Рано или поздно Евросоюзу придётся вернуть украденное России, заключили в постпредстве.

Европейский союз в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму, заявили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, все споры и претензии должны решать в судебном порядке на основе законов и правил, «которые не переписываются, а являются одинаковыми для всех».

Россия предпримет все меры для защиты национальных интересов, заверила официальный представитель внешнеполитического ведомства, напомнив о том, что Москва рассматривает любые посягательства на российские активы как незаконные и нарушающие международное право.