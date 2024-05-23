Москва, 23 мая, 2024, 21:53 — ИА Регнум. В условиях гибридной войны Германия перестала опасаться России и теперь демонстрирует своё истинное отношение к событиям Второй мировой войны. Такое мнение 23 мая корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, историк, публицист, кандидат педагогических наук, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, комментируя отказ Германии признавать блокаду Ленинграда актом геноцида.

Толкучка у Кузнечного рынка в блокадном Ленинграде. Зима 1941—1942 гг

Шишкин отметил, что Германия, потерпевшая поражение во Второй мировой войне, была вынуждена признать свои преступления. Однако это не означает, что она признаёт свою вину за эти преступления. Также не следует делать вывод, что нынешние немцы действительно осуждают действия своих предков, добавил политолог.

«Они отмечали 8 мая как день освобождения, но разве действительно кто-то верил, что немцы в этот день искренне считали, что их освободили? Эти люди до последней капли крови сражались под Берлином или у озера Балатон в Венгрии. Сейчас в условиях гибридной войны Запада против России немцы считают, что им уже можно открыто выражать своё мнение о событиях Второй мировой войны. Однако они не скажут ничего подобного в отношении США и Великобритании», — отметил историк.

Он напомнил, что власти Берлина 8 и 9 мая официально запретили использование символики Советского Союза, который освободил город. Был принят документ, запрещающий символику и песни Красной армии, нанёсшей смертельный удар Третьему рейху.

Политолог добавил, что на этом фоне можно было ожидать, что они не признают, что совершили акт геноцида. Это то, чего следовало ожидать. Они больше не боятся России в условиях гибридной войны против неё, считая, что Запад сейчас сможет победить РФ. Именно поэтому они открыто демонстрируют своё истинное отношение к событиям Второй мировой войны.

«Если бы у них была возможность сделать то же самое с американцами или англичанами, они бы сделали это. России необходимо успешно завершить спецоперацию и добиться полного поражения Запада в гибридной войне. Тогда немцы снова будут нести цветы к мемориалам советским воинам-освободителям. Важно понимать, что раньше они делали это из страха. А исчезновение страха привело к тому, что они сейчас посмели не признавать преступления нацизма», — подчеркнул Шишкин.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Германии отказываются признавать актами геноцида преступления против человечности, совершённые нацистами на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, прежде всего блокаду Ленинграда. Именно такой ответ Берлин дал на соответствующую ноту России. РФ осуждает эту позицию, считает её аморальной и вызывающей чувство отвращения, подчеркнула представитель МИД.

Россия 18 марта потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида. Соответствующую ноту в МИД ФРГ направило посольство России в Берлине.

Захарова 18 апреля заявила, что руководство Германии за месяц не ответило на указанную ноту России. Берлин не сможет уйти от ответа по этому вопросу, Москва продолжит настойчиво и планомерно доводить до общественности правду о преступлениях нацистской Германии, подчеркнула официальный представитель министерства.

В апреле МИД сообщил об уведомлении, которое получило российское посольство в ФРГ, что в Германии считают нежелательным участие официальных лиц России в памятных мероприятиях, посвящённых годовщине освобождения узников нацистских концлагерей.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. На город сбросили более 100 тыс. фугасных и зажигательных бомб, по мирным районам Ленинграда выпустили 150 тыс. тяжёлых артиллерийских снарядов. Почти 17 тыс. человек погибли при обстрелах, а голод унёс жизни 632 тыс. жителей.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия осуждает решение полиции Берлина на запрет 8 и 9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной (ВОВ), СССР и современной РФ, и призывает отменить его и прекратить переписывание истории.

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя запрет в Германии атрибутики Победы, назвал это «кощунством и наглостью».

По словам депутата, немцы видят угрозу даже в георгиевской ленточке и уже не первый раз пытаются «заретушировать память о жертвах геноцида советского народа со стороны гитлеровской Германии».