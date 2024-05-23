Москва, 23 мая, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Россия будет продолжать военную спецоперацию на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 мая.

Алексей Майшев / РИА Новости

«Россия продолжает специальную военную операцию и будет делать это до того момента, когда будут достигнуты все поставленные цели», — сказал Песков на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам Пескова, горячие головы в США и Европе, в том числе некоторые конгрессмены и сенаторы, усердно и безответственно повышают уровень эскалации, подливают масла в огонь. Эта позиция опасна своими последствиями.

От таких действий в результате ещё больше пострадает украинский народ. Однако никакие вооружения не способны переломить ход боевых действий, которые ведёт Россия, подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Путин подчеркнул, что вина за наступление войск России лежит на киевских властях.

На брифинге 22 марта Песков заявил, что российским военным в ходе СВО необходимо освобождать территории новых регионов, выходить на границы и отодвигать силы врага. За несколько дней до этого экс-министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении Авдеевки, а позже сообщил подробности подготовки операции по взятию города.

19 декабря на церемонии награждения Героев России президент Владимир Путин подчеркнул, что страна достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции, защитит свой суверенитет и свою безопасность.

Ранее на коллегии Министерства обороны Путин заявил, что в условиях, когда Запад не отказывается от своей стратегии сдерживания России и своих агрессивных целей на Украине, Россия также не собирается отказываться от целей, поставленных перед началом специальной военной операции. Он отметил, что СВО выявила ряд минусов, но сейчас ни одна армия мира не имеет такого опыта, который есть у Вооружённых сил РФ.