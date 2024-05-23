Нью-Йорк, США, 23 мая, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Международный суд ООН принял решение не вводить временные меры в отношении Эквадора в рамках расследования дела о штурме посольства Мексики в эквадорской столице Кито.

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Суд счёл, что принятие таких мер не является необходимым, заявил на слушаниях 23 мая председатель суда Наваф Салам.

«Суд единогласно пришел к мнению, что в текущих обстоятельствах введение временных мер не требуется», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года эквадорская полиция взяла штурмом мексиканское посольство в Кито. Целью штурма было задержание бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который находился на территории посольства.

МИД Мексики 5 апреля объявил о решении предоставить политическое убежище Гласу, который проживал на территории посольства в Кито с декабря 2023 года. МИД Эквадора назвал это решение незаконным и потребовал выдать чиновника, а в администрации президента Эквадора заявили, что не позволят преступнику оставаться на свободе.

После штурма посольства Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором. Действия Эквадора также осудили руководители ряда других стран Латинской Америки.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Глас просил убежища из-за преследований. Штурм посольства, в ходе которого получили травмы несколько дипломатов, Обрадор назвал вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики. Правительство Мексики в свою очередь сообщило, что подаст жалобу в Международный суд ООН.