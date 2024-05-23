Москва, 23 мая, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа считает президента России Владимира Путина другом и настроен на сотрудничество с Москвой во всех областях, сообщила 23 мая пресс-служба посольства королевства в РФ.

Михаил Терещенко/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Его величество король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа встретился сегодня в Кремлёвском дворце с его превосходительством президентом России Владимиром Путиным, где его величество король Хамад обсудил со своим другом президентом Путиным ряд региональных и международных вопросов», — сообщили ТАСС в посольстве по итогам российско-бахрейнских переговоров.

Король Бахрейна подчеркнул, что у его страны существует сильное желание развивать сотрудничество и его механизмы во всех областях и на всех уровнях, отметили в диппредставительстве.

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Как передавало ИА Регнум, 23 мая в Кремле состоялись переговоры президента России и короля Бахрейна, который накануне прибыл в страну с официальным визитом. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Король Бахрейна в ходе переговоров с Путиным отметил, что его победа на президентских выборах в России, а также беспрецедентный рост российской экономики положительно отразились на ситуации в арабском мире. По его словам, Россия добилась выдающегося прогресса в экономике, а на политическом уровне играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности.

По итогам переговоров российский лидер подарил монарху длинную версию автомобиля Aurus, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Также Владимир Путин пригласил Хамада бен Ису Аль Халифу посетить саммит БРИКС в Казани. По словам Ушакова, король Бахрейна приглашение принял.