Москва, 23 мая, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Ещё двое фигурантов уголовного дела в отношении начальника главного управления связи ВС РФ, заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестованы, сообщил 23 мая Следственный комитет.

Минобороны РФ Вадим Шамарин

Речь идёт о предпринимателях, от которых Шамарин, по данным следствия, получил взятку, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объёма поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство», — сообщила Петренко.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Шамарина стало известно 23 мая. В этот же день он был арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. В его квартире прошли обыски.

В Кремле задержание генерал-лейтенанта и ряда других высокопоставленных сотрудников Генштаба и Минобороны объяснили борьбой с коррупцией. Ранее также сообщалось об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова по подозрению в мошенничестве, заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере и начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова — также по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы. Генерал-лейтенанта проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений, не исключено, что в деле могут появиться новые эпизоды и новые фигуранты, сообщал источник в правоохранительных органах.

ИА Регнум ранее стало известно, что Шамарин в 2011 году судился за четырёхкомнатную квартиру для себя и своей семьи. Вместе с супругой он обратился с иском в суд в Хабаровске, где тогда проходил службу в должности заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. Шамарины требовали признать их право на пользование муниципальной четырёхкомнатной квартирой, расположенной в квартале домов офицерского состава в Железнодорожном районе Хабаровска.