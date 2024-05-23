Москва, 23 мая, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифу длинную версию автомобиля Aurus. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Да, могу сказать (что Путин подарил. — Прим. ред.) — в том числе длинная версия автомобиля Аurus», — сказал Ушаков.

Переговоры президента России и короля Бахрейна, который накануне прибыл в страну с официальным визитом, начались в Кремле. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры сначала пройдут в узком составе, затем к общению будут приглашены участники делегаций. Встреча пройдёт в формате официального завтрака в Большом Кремлёвском дворце. По её итогам ожидается подписание документов.

Как передавало ИА Регнум, Путин 7 мая отправился на церемонию инаугурации на обновлённом российском лимузине Aurus Senat. Этим автомобилем глава государства воспользовался впервые. Чёрный представительский седан проделал путь в несколько сотен метров до Большого Кремлёвского дворца.

Модель Aurus Senat впервые представили общественности в мае 2018 года во время инаугурации главы государства. Её разработал Центральный научно-исследовательский институт автомобилей и автомобильных двигателей.

Песков в феврале сообщил, что российский лидер подарил автомобиль Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время его визита на космодром Восточный в сентябре 2023 года. Ким Чен Ын впервые приехал на российском автомобиле на публичное мероприятие в марте 2024 года.