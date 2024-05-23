Москва, 23 мая, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Украинские органы власти и суды определят легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил 23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti / www. imago-images.de/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Сами украинцы должны определиться — Конституционный суд или как они посчитают — сохраняется ли легитимность Зеленского или нет. Наша позиция в этом и заключается», — заявил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 17 мая по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов. При этом Путин подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины, и прежде всего оценку должен дать Конституционный суд.

Зеленский отменил проведение президентских выборов, которые должны были пройти весной 2024 года. Он сослался на военное положение в стране, а также заявил, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Сторонники Зеленского боятся дискуссий о его легитимности после истечения срока его полномочий 21 мая, написал британский журнал The Economist. По информации издания, ряд оппонентов украинского лидера прямо заявляют, что он потеряет полномочия, и это вызывает тревожные настроения у его сторонников. Издание провело соцопрос на Украине, показавший, что каждый шестой считал, что статус Зеленского изменится после 21 мая.

Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий, заявлял в свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.