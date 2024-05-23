Москва, 23 мая, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В иранском руководстве есть полный консенсус, что отношения с Россией должны развиваться по восходящей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Мы убеждены, что среди иранского руководства имеется полный консенсус насчёт того, что наши двусторонние отношения должны и дальше развиваться по восходящей», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Иран является партнёром России, с которым развиваются двусторонние отношения по самому широкому спектру вопросов.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. В результате авиакатастрофы погибли Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько сопровождавших их человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью лидера страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению родине, и отметил неоценимый личный вклад иранского президента в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией. Гибель президента Раиси — большая потеря прежде всего для Ирана, иранского народа. Это был очень надёжный партнёр, человек прямой, уверенный в себе, отмечал глава государства.