Москва, 23 мая, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Задержанный по обвинению в получении взятки начальник Главного управления связи Вооружённых сил РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин в 2011 году судился за четырёхкомнатную квартиру для себя и своей семьи.

Минобороны РФ Вадим Шамарин

ИА Регнум стало известно, что в августе 2011 года Вадим Анатольевич Шамарин и его супруга Елизавета обратились с иском в Железнодорожный районный суд города Хабаровска. На тот момент Вадим Шамарин проходил службу в должности заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи и имел почти 23-летнюю выслугу лет.

В иске военнослужащий и его жена требовали в своих интересах и интересах своего несовершеннолетнего сына признать их право на пользование муниципальной четырёхкомнатной квартирой, расположенной в квартале домов офицерского состава в Железнодорожном районе Хабаровска. По материалам заявления решением жилищной комиссии ФГУ «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ эта квартира была распределена для проживания семьи Шамариных, но администрация города Хабаровска отказала в признании за семьёй права проживания в данной квартире, сославшись на то, что она не была включена в служебный жилищный фонд и на момент подачи иска являлась муниципальной, а такое жильё предоставляют только малоимущим, а ими Шамарины не являлись. Суд рассмотрел доводы сторон и в конце сентября 2011 года полностью удовлетворил исковые требования супругов предоставить им право пользования жилым помещением на период заключенного Шамариным контракта.

Ранее ИА Регнум сообщало о задержании 52-летнего начальника Главного управления связи ВС РФ, заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он был арестован на два месяца военным судом по делу о получении взятки в особо крупном размере. В его квартире прошли обыски. В Кремле задержание генерал-лейтенанта объяснили «борьбой с коррупцией», детали дела пока не разглашают. Вадиму Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы.

По официальной декларации Вадима Шамарина, с 2011 по 2018 год он зарабатывал от 1 975 264 до 3 119 610 рублей в год. Официальный доход его супруги составлял от 133 977 до 872 882 рублей в год. Жена военнослужащего по официальным данным владела автомобилем Toyota RAV-4 2013 года выпуска. Вадим Шамарин владеет недвижимостью: квартирой общей площадью 37 кв. м, имеет долю в квартире площадью 82,6 кв. м, а третьей квартирой размером 42 кв. м лишь пользуется. Как выяснили СМИ, самая большая из перечисленных квартир находится в Подольске на улице Академика Доллежаля, примерная стоимость составляет порядка 12 миллионов рублей. Кроме того, супруга Вадима Шамарина владела автомобилем Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года мощностью 435 л. с.