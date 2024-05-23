Москва, 23 мая, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халиф не говорили об украинском кризисе во время встречи в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 мая журналистам.

Михаил Терещенко/POOL/ТАСС Принц Нассер бен Хамад бен Иса Аль Халифа, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре слева направо)

По словам представителя Кремля, король Бахрейна не передавал Путину предложений по урегулированию конфликта на Украине, хотя в ходе беседы «мировоззренчески отмечалось сходство взглядов» на ситуацию в мире.

«Нет, об этом не заходила [речь]», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, король Бахрейна в ходе переговоров с Путиным отметил, что его победа на президентских выборах в России, а также беспрецедентный рост российской экономики положительно отразились на ситуации в арабском мире.

Переговоры президента России и короля Бахрейна, который накануне прибыл в страну с официальным визитом, проходят в Кремле. Сообщалось, что лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры сначала пройдут в узком составе, затем к общению пригласят участников делегаций. Местом для переговоров выбран Большой Кремлёвский дворец. По итогам встречи ожидается подписание документов.

В заявлении Хамада бен Исы Аль Халифы, распространённом СМИ Бахрейна после прибытия короля в Москву, отмечалось, что Россия добилась выдающегося прогресса в экономике, а на политическом уровне РФ играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности.

20 марта король Бахрейна поздравил Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Стороны подтвердили настрой на углубление сотрудничества. Путин, в свою очередь, поздравил короля и народ Бахрейна со священным для мусульман месяцем Рамадан.