Ставрополь, 23 мая, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Волонтёрам в Ставропольском крае стали присваивать медаль «За поддержку СВО». Во время ежегодного послания губернатор Владимир Владимиров поручил подготовить следующие церемонии вручения медалей ко дням России и края.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Прошу аппарат правительства края подготовить следующие вручения медалей ко Дню России и Дню Ставропольского края», — цитирует губернатора агентство «Победа26».

В регионе действует комплекс социальных мер для участников СВО и их семей. Кроме того, господдержка также доступна для военных, которые отправились в зону спецоперации добровольно.

С августа 2023 года в Ставропольском крае действует кадровый проект «Защитники». Его участниками стали около 300 бойцов СВО и их родственников. Треть из них смогли трудоустроиться, остальные прошли переобучение и получили помощь по профессиональной ориентации. В этом году список мер поддержки участников СВО пополнила компенсация стоимости санаторно-курортного лечения.

Также в 2024 году году ставропольским волонтёрам и бойцам впервые вручили 11 краевых медалей «За поддержку СВО». К награде полагается региональная выплата в 300 тыс. рублей