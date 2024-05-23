Москва, 23 мая, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Беспрецедентный рост российской экономики положительно влияет на ситуацию в арабском мире. Об этом заявил король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Михаил Терещенко/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа

По словам короля, беспрецедентный рост российской экономики, а также улучшение ситуации с безопасностью и в социальной сфере положительно влияют в том числе на арабский регион.

«Также, господин президент, я хочу поздравить вас с победой на выборах. Это свидетельствует о вашей мудрой политике и положительно влияет не только на ситуацию в вашей стране, но и на арабский мир. Это привносит стабильность России, нашей братской стране. И сегодня мы видим беспрецедентный рост экономики России, улучшение ситуации как в социальной сфере, так и в сфере безопасности. Это происходит не только в России и положительно влияет и на наш регион», — сказал король.

Как передавало ИА Регнум, король Бахрейна прибыл с официальным визитом в Москву 22 мая. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры сначала пройдут в узком составе, затем к общению будут приглашены участники делегаций. Встреча пройдёт в формате официального завтрака в Большом Кремлёвском дворце. По её итогам ожидается подписание документов.

В заявлении Хамада Бен Исы Аль Халифы, распространённом СМИ Бахрейна после прибытия короля в Москву, отмечалось, что Россия добилась выдающегося прогресса в экономике, а на политическом уровне РФ играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности.