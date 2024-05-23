Симферополь, 23 мая, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что за последний год пережил четыре покушения. Всех злоумышленников задержали, сообщил он 23 мая в эфире телеканала «Крым 24».

Сергей Мальгавко/ТАСС Глава Крыма Сергей Аксёнов

Он подчеркнул, что никто из тех, кто пытается каким-либо образом запугать крымчан, ничего не добьётся. Вероятно, предпринимающие попытки этого ещё не поняли.

«На меня только за последний год было четыре покушения раскрыто. Все были задержаны», — сказал Аксёнов.

Он обозначил позицию в отношении террористов и тех, кто угрожает жителям полуострова и России. По словам Аксёнова, после объективного разбирательства таких людей должна ждать тюрьма. Задерживать их нужно «живыми или мёртвыми».

Глава региона также заявил, что никаких межнациональных противоречий в Крыму нет, это доказано с момента воссоединения полуострова с Россией. Подавляющее большинство крымчан разных национальностей поддерживают РФ и её президента, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая 2023 года сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на Аксёнова и других руководителей Крыма, которое готовила украинская разведка. Правоохранители задержали группу злоумышленников и изъяли у них взрывные устройства, детонаторы, механизмы на радиоуправлении, трекеры для слежки.

В начале июля того же года ФСБ предотвратила подрыв автомобиля Аксёнова. Был задержан российский гражданин, завербованный для этой цели Службой безопасности Украины в декабре предыдущего года. Обучившись на Украине, мужчина прибыл в Крым и ждал распоряжений от своего куратора. Предполагалось, что агент заминирует автомобиль, а затем подорвёт его, когда мимо будет двигаться кортеж главы Крыма.

Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на него и выразил уверенность, что заказчиков найдут и накажут. Террористическую угрозу, исходящую от Киева, можно полностью устранить только по завершении СВО, добавил он.