Москва, 23 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Победа Владимира Путина на президентских выборах в России положительно отразилась на ситуации в арабском мире. Об этом король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил 23 мая в ходе переговоров с российским лидером.

Михаил Терещенко/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Монарх поздравил Путина с победой на выборах.

«Это свидетельствует о вашей мудрой политике и положительно влияет не только на ситуацию в вашей стране, но и на арабский мир», — сказал Аль Халифа во время беседы в узком формате.

Король отметил, что день встречи с Путиным — один из самых счастливых в его жизни. Он поблагодарил российского президента за приглашение посетить Москву и за «радушный приём», а также подчеркнул важность развития сотрудничества в ряде сфер между Бахрейном и Россией.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры президента России и короля Бахрейна, который накануне прибыл в страну с официальным визитом, начались в Кремле. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры сначала пройдут в узком составе, затем к общению будут приглашены участники делегаций. Встреча пройдёт в формате официального завтрака в Большом Кремлёвском дворце. По её итогам ожидается подписание документов.

В заявлении Хамада бен Исы Аль Халифы, распространённом СМИ Бахрейна после прибытия короля в Москву, отмечалось, что Россия добилась выдающегося прогресса в экономике, а на политическом уровне РФ играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности.

20 марта король Бахрейна поздравил Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Стороны подтвердили настрой на углубление сотрудничества. Путин, в свою очередь, поздравил короля и народ Бахрейна со священным для мусульман месяцем Рамадан.