Москва, 23 мая, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 490 военных в зоне ответственности российской группировки «Юг», сообщил 23 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую пушку «Гиацинт-Б», четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20, а также 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании», — информировал он.

Также представитель российского военного ведомства заявил, что российские войска освободили населённый пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подразделения группировки ВС РФ «Север» продвинулись вглубь обороны противника, отразив атаку у Волчанска Харьковской области. Потери ВСУ в зонах ответственности группировок ВС РФ «Запад», «Юг» и «Север» составили до 1175 военнослужащих.

Общие потери ВСУ на всех направлениях специальной военной операции (СВО), по данным Минобороны РФ, за сутки превысили 1,7 тысяч человек. Также Конашенков информировал, что средства ПВО Вооружённых сил России за минувшие сутки сбили 53 беспилотника ВСУ и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 мая подчеркнул, что специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается, любые вооружения, которыми страны Запада накачивают киевский режим, не могут изменить её ход.