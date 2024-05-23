Москва, 23 мая, 2024, 13:42 — ИА Регнум. «Сбер» разблокировал платёжную карту жительницы Белгорода Елены, на которую осуществлялся сбор пожертвований белгородскому госпиталю, сообщил корреспондент ИА Регнум.

Известия/Анна Селина

Информация о блокировке карты Елены появилась 22 мая. Сотрудница «Сбербанка» объяснила блокировку якобы проводившимися владельцем сомнительными операциями. По данным ИА Регнум, на этот счёт шли сборы на госпиталь, а также оплачивались другие нужды участников спецоперации, например, домашняя выпечка.

23 июня стало известно, что ситуацию удалось разрешить, и карту Елены разблокировали.

В распоряжении агентства оказалось видео, на котором один из участников спецоперации, парень-сирота, получил на день рождения испечённый Еленой торт с кремом чиз.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890662" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Торт для бойца СВО

Как передавало ИА Регнум, полгода назад банк ВТБ отказался блокировать карту находящегося в коме бойца СВО, из-за чего мошенники смогли украсть со счёта участника спецоперации Андрея Мозгового больше одного миллиона рублей. Благодаря публикациям, в том числе ИА Регнум, и многочисленным запросам в банк ВТБ всё-таки вернул украденные деньги на счёт бойца, не дожидаясь окончания расследования уголовного дела о краже.